В Пензе предложили переименовать Советскую площадь в Соборную Общество

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Вопрос переименования Советской площади в Соборную рассмотрен в ходе заседания комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшегося во вторник, 19 сентября.

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Народным избранникам его представил Алексей Шуварин.

Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, по итогам обсуждения депутаты проголосовали за переименование Советской площади в Соборную единогласно.

Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу принято на ближайшей сессии Пензенской городской думы.

Площадь была названа соборной в 1822 году в связи с возведением на ней Спасского кафедрального собора.

В феврале 1919 года площадь была переименована в Советскую.

Спустя четыре года собор был закрыт, а еще через год — отдан под зернохранилище.

В 1934 году собор взорвали.

В 1999 году на месте бывшего храма установили Спасскую часовню.

2 октября 1999 года ее основание освятил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который ради этого прибыл на празднование 200-летия Пензенской епархии.

Осенью 2010 года начались работы по возрождению Спасского кафедрального собора.