В Пензе простились с первым главой областной администрации Александром Кондратьевым Общество

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Церемония прощания с первым главой администрации Пензенской области Александром Кондратьевым, скончавшимся в возрасте 70 лет после тяжелой продолжительной болезни, прошла в центре культуры и досуга в среду, 20 сентября.

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Отдать ему дань памяти пришли родные, близкие, а также те, с кем Александр Кондратьев работал на протяжении многих десятилетий.

Гроб с телом покойного установили на сцене, которую за время прощания заполнили многочисленные венки и цветы.

Слева места на стульях заняли члены семьи и близкие.

Во время гражданской панихиды глубокие соболезнования родным и близким Александра Кондратьева выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Именно в самый сложный, переломный этап развития России и нашего региона Александр Андреевич взвалил на свои плечи [Пензенскую область], добросовестно трудился, работал как мог. Он отдавался этой работе, он старался изменить эту ситуацию к лучшему. Наверное, в это время он надорвал свое сердце — это бесследно не проходит», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что помнит Александра Кондратьева, уже покинувшего пост главы администрации Пензенской области, как скромного и достойного человека.

«Я его помню как скромного человека, который не лез в политику, который не мешал, а наоборот старался помогать вновь избранным губернаторам. […] Он не критиковал, не давал оценки, хотя имел на это право. […] Он прожил достойную жизнь, родили с супругой и воспитали достойных детей. Я об одном сожалею, что, став губернатором после избрания в 2015 году, не мог уделить ему то внимание, которого он заслуживает», — добавил Иван Белозерцев.

В свою очередь бывший мэр Пензы Александр Калашников поделился воспоминаниями, которые связывали его с Александром Кондратьевым.

«Это был удивительный человек, человек большой воли. Именно он начал реформы в Пензенской области после тех событий 1991 года. Было сложно, трудно, не хватало средств, средств чтобы вовремя выплачивать зарплату. Но все это он взвалил на свои могучие крепкие плечи и делал все для того, чтобы народу жилось лучше в Пензенской области, старался находить методы решения по поставке продуктов питания, техники, сельхозтехники на предприятия, и самое главное, он очень любил свою семью, своих детей — дочь и сына, и очень любил жителей Пензенской области. […] Он умел уговорить людей, донести до них то, что будет в России после. И действительно, он оказался прав», — отметил он.

В завершении гражданской панихиды собравшиеся почтили память Александра Кондратьева минутой молчания.

Похоронили первого главу администрации Пензенской области на Ново-Западном кладбище — на Аллее славы.