В Пензе перезахоронили останки красноармейца Ивана Куршева Общество Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков красноармейца, уроженца села Богословка Ивана Куршева 1912 года рождения состоялась на территории братских захоронений Мироносицкого кладбища города Пензы в среду, 20 сентября. Фото: Penza-gorod.ru Почтить память воина пришли исполняющий обязанности мэра Сергей Волков, участник Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев, военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев, председатель реготделения «Поискового движения России» Лариса Казакова, члены поисковых отрядов «Поиск-вездеход» и «Комбат», учащиеся кадетских школ, а также родственники погибшего. В ходе церемонии внуку красноармейца Сергею Куршеву был передан медальон погибшего родственника. Под ружейные залпы и звуки гимна России останки красноармейца были опущены в могилу. Фото: Penza-gorod.ru После этого все присутствовавшие на церемонии возложили венки и цветы к могиле, на которой был установлен деревянный крест. Нашли ошибку в тексте?

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