Житель Пензы отстоял права на оплаченную квартиру, владелец которой передумал ее продавать Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы признал состоявшейся сделку, в ходе которой покупатель заплатил полную стоимость квартиры, но продавец передумал ее продавать и пытался доказать незаконность договора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, мужчина заключил договор купли-продажи жилья на улице Минской в Пензе через риелтора.

«Предварительно он осмотрел квартиру, договорился с представителем продавца о цене и ремонте в помещении, передал аванс. В соответствии с условиями договора ему была передана квартира, находящаяся сейчас в его пользовании, а им оплачена ее полная стоимость в размере 750 тыс. рублей, деньги выданы на руки представителю по расписке», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в марте новый владелец квартиры подал документы для регистрации перехода права собственности, но через несколько дней ему пришло уведомление о приостановлении процесса из-за заявления бывшего хозяина жилья, который не выходил с ним на связь и обсуждение.

Представитель суда отметил, что в результате покупатель обратился в суд с просьбой признать договор законным и зарегистрировать права, а продавец иск не признал, ссылаясь на то, что его обманули.

«По словам мужчины, он хотел обменять квартиру на недорогой домик за городом и обратился к знакомым, которые длительное время спаивали владельца квартиры, состоящего на учете у нарколога как лицо злоупотребляющее алкоголем. Они забрали документы на квартиру и продали ее, но подыскать подходящую замену им не удалось. Стоимость проданного жилья показалась мужчине заниженной. Кроме того, часть выданных ему денежных средств он уже растратил, поэтому передумал совершать сделку», — сообщил собеседник.

По его словам, привлеченный в качестве третьего лица риелтор, иск покупателя поддержал и предоставил документы в доказательство законности сделки.

«Возражения продавца о том, что квартира может стоить дороже 750 тыс. рублей и его обманули, опровергаются отчетом об оценке недвижимости, согласно которому ее рыночная стоимость в настоящее время составляет 754 тыс. рублей. Ссылка на совершенные в отношении него мошеннические действия признана судом недоказанной», — пояснил он.