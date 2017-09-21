Суд в Никольске признал информацию о продаже справок об инвалидности запрещенной в России Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области признал данные на сайтах в интернете о продаже справок об инвалидности информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, в суд обратился прокурор Никольского района.

«Было установлено, что вход на сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать информацию в электронном варианте может любой интернет-пользователь. Информация распространяется бесплатно, срок пользования неограничен. Запрет на передачу, копирование и распространение — отсутствует», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, информация о приобретении справок об инвалидности является противоправной, поскольку для получения такого документа необходимо пройти ряд процедур.

«Суд пришел к выводу, что незаконное приобретение справки об инвалидности и иных документов может повлечь негативные социальные, экономические и другие последствия, нарушить права неопределенного круга лиц, в связи с чем доступ пользователей к указанной информации противоречит положениям Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству», — резюмировал представитель суда.