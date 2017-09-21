Под Пензой 22 сентября стартует областной слет студотрядов Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. XI областной слет студенческих отрядов пройдет на базе детского оздоровительного центра «Белка» под Пензой с 22 по 24 сентября.

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Ожидается, что мероприятие соберет более 120 активистов ведущих студенческих отрядов Пензенской области.

В рамках слета запланированы круглые столы и дискуссионные площадки, на которых обсудят итоги летнего трудового семестра и план работы, мастер-классы по различным направлениям.

Также состоится VIII песенный фестиваль студотрядовской песни «Отголоски ушедшего лета – 2017».

На протяжении двух дней участники слета будут разрабатывать проекты на тему «Студенческие отряды — двигатель губернии», защита которых пройдет в заключительный день.

Лучшая задумка будет реализована на базе регионального отделения Российских студенческих отрядов в 2018 году.

Ключевым мероприятием слета станет X областной конкурс командиров и комиссаров студенческих отрядов, который пройдет 23 сентября.

Кроме того, в рамках закрытия мероприятия состоится награждение лучших бойцов студенческих отрядов по итогам летней работы, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.