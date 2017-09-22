В Пензе владельцы киосков на остановках не убрали их, а перенесли в сторону Общество

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Собственники торгово-остановочных павильонов на улице Калинина в Пензе не убрали их, как предполагалось, а отрезали от них половину и перенесли оставшуюся часть в сторону.

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В частности, такая ситуация сложилась на остановках «Электромеханика» в направлении дворца водного спорта и «Улица Чкалова» в сторону центра Пензы.

После того, как на этих участках оборудовали заездные карманы и завершили укладку асфальта, от белых павильонов отрезали остановочную часть, а киоски перенесли примерно на 1,5 метра вглубь от дороги и немного в сторону. Установили их прямо на газоне.

При этом вид «красной линии» это не улучшило, поскольку при взгляде со стороны дороги ситуация практически не изменилась. На освободившемся месте на обеих остановках смонтированы прозрачные павильоны нового образца, фоном для которых стали старые.

Как пояснила ИА «PenzaNews» начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк, оставлять без изменения существующее положение дел мэрия не намерена.

«Собственники павильонов приняли для себя такое решение, что они пока убирать не будут, хотя договора у них у всех расторгнуты, просто подвинулись. Мы считаем их самовольно размещенными», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что мэрия продолжит очищать город от торгово-остановочных павильонов через обращения в суд.

«Они в добровольном порядке не убирают — в настоящее время нарушают действующее законодательство и судятся с администрацией. В основном решения суда в пользу администрации, но они все равно даже решения суда могут не выполнять — ждут исполнительного производства. И исполнительное производство иногда с ними ничего сделать не может: штрафуют, они штрафы платят», — резюмировала Ольга Жовтяк.