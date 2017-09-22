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Сергей Волков возмущен расклеенной на заборах вдоль «красных линий» рекламой дельфинария

15:41 | 22.09.2017 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Сергей Волков выразил возмущение по факту стихийно расклеенной в ночное время на заборах и остановочных павильонах вдоль «красной линии» рекламы дельфинария, в частности на проспекте Строителей в Пензе.

Сергей Волков возмущен расклеенной на заборах вдоль «красных линий» рекламой дельфинария

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы недопустим, чтобы кто-то искажал облик нашего города в своих интересах. Если рекламодатели ведут себя подобным образом, мы примем к ним соответствующие меры», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 22 сентября.

Сергей Волков поручил главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову предупредить владельцев аттракциона о недопустимости подобных действий и административной ответственности за них.

Также он потребовал принять меры по очистке заборов, ограждений и фасадов зданий от несанкционированной рекламы.

Кроме того, директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексею Никулину поручено проверить состояние всех рекламных конструкций на соответствие с техническими условиями и контрактами.

«Рекламные конструкции и остановочные павильоны должны быть в безупречном состоянии», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.
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