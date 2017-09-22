В Пензе подвели итоги форумной кампании Общество

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Победители форумов, наиболее активные их участники, представители учреждений образования и министерства образования Пензенской области обсудили результаты кампании 2017 года на встрече в многофункциональном молодежном центре в пятницу, 22 сентября.

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«В этом году мы имеем результат в девять поддержанных проектов на общую сумму 640 тыс. рублей. […] Все они получили поддержку на федеральном уровне за счет федерального бюджета и будут увеличены вдвое за счет регионального бюджета по инициативе губернатора Пензенской области [Ивана Белозерцева]. До конца года дофинансирование будет осуществлено министерством образования Пензенской области и многофункциональным молодежным центром, а реализация этих проектов намечена на текущий учебный год. Возможно, перейдет, в зависимости от плана проекта, до конца 2018 года», — пояснил заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики регионального Минобразования Александр Бочкарев.

По мнению директора пензенского многофункционального молодежного центра Олега Куроедова, на форуме «Ласточка», который стал первым в 2017 году, представители региона показали высокие результаты — участники довели до финала большинство проектов.

«Мне стало немного грустно, когда мы по результатам всех форумных кампаний, говоря откровенно, получили результат на порядок хуже прошлого года. […] Мы получили в два с лишним раза меньше сумму выигранных средств, хотя проблем с квотированием вроде бы не было», — уточнил он.

Олег Куроедов отметил, что на форумы поступало много заявок, но большинство из них не были сопровождены качественно проработанными проектами или идеями.

Александр Леженников, представлявший проект о мобильной экспозиции музея занимательных наук «Реактор», на который выделено 200 тыс. рублей, отметил, что на форуме «iВолга» увиденные им разработки представителей других регионов были «откровенно слабые».

«С таким уровнем проектов ехать на какую-то смену и на что-то надеяться просто глупо. [...] Конечно, нужно готовиться не перед форумной кампанией, а в течение всего года и собирать какой-то пул проектов, чтобы потом ими выстрелить», — уточнил он.

Александр Бочкарев предположил, что молодые люди недостаточно мотивированы на участие в форумах и мало информированы о сути этих мероприятий.

Олега Куроедов призвал искать людей, которые ориентированы на получение грантов на форумах, а не просто едут туда отдохнуть.

«Что это хорошо и весело, у нас, наверное, понимают люди и готовы ехать за новыми эмоциями, прекрасными знакомствами, впечатлениями и радостью общения на форумы. А для того, чтобы туда работать ехать, принимать участие в конвейере проектов, добиваться своих поставленных целей [не готовы]», — сказал он.

Директор дома молодежи предложил приглашать победителей форумов прежних лет в вузы и колледжи для обмена опытом.