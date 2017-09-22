В Пензе состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня работников леса Общество

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное собрание по случаю Дня работников леса и 65-летия со дня образования движения школьных лесничеств состоялось в пензенской областной филармонии в пятницу, 22 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Перед торжественной частью была организована выставка «Дары леса». Высокой оценки губернатора Ивана Белозерцева были удостоены работы из дерева жителя Кузнецкого района Виктора Бычкова.

Глава региона редложил установить композиции кузнецкого умельца в Пензе, например, на Олимпийской аллее.

Обращаясь к собравшимся в ходе торжественного мероприятия, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил за нелегкий труд.

«Мы по праву гордимся славной историей и традициями ведения лесного хозяйства. За прошедшие годы работники отрасли многое сделали для сохранения статуса нашей страны как ведущей лесной державы», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в 2017 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади около 1,5 тыс. гектаров.

«Нужно активнее заниматься этой деятельностью, выделять денежные средства, приводить лес в порядок», — добавил Иван Белозерцев.

За многолетний добросовестный труд губернатор вручил награды выдающимся специалистам отрасли и педагогам учебных заведений.

Также для оперативного исполнения контрольно-надзорной деятельности глава региона вручил руководителям пензенских лесничеств ключи от 14 автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.