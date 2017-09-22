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Финансирование пензенского фонда поддержки промышленности в 2018 году увеличат

18:17 | 22.09.2017 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Финансирование фонда поддержки промышленности, созданного в Пензенской области в 2017 году, будет увеличено. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Финансирование пензенского фонда поддержки промышленности в 2018 году увеличат

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году мы заложили в него 100 млн. рублей. На следующий год финансирование будет увеличено. Средства фонда могут быть направлены на модернизацию производства, создание новых рабочих мест, подготовку молодых специалистов», — сказал глава региона в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню машиностроителей, состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 22 сентября.

Он подчеркнул, что машиностроительная отрасль Пензенской области показывают высокие результаты — по итогам работы за январь–август объем отгруженных товаров составил более 130 млрд. рублей.

«Это чуть более 101% плюсом к аналогичному периоду прошлого года. Рост небольшой, но движение вперед есть, мы не откатились назад и не топчемся на месте. А если проанализировать развитие промышленности за последние пять лет, Пензенская область по индексу промышленного производства занимает первое место в Приволжском федеральном округе», — добавило Иван Белозерцев.

Он также поздравил собравшихся с Днем машиностроителя.

«Низко кланяюсь нашим ветеранам, создававшим пензенские промышленные предприятия, благодарю за достойную работу руководителей и трудовые коллективы. Уверен, что вместе мы успешно решим стоящие пред нами задачи», — резюмировал губернатор.

После этого Иван Белозерцев вручил лучшим работникам отрасли почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-служба облправительства.
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