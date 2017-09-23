Под Пензой стартовал областной слет студотрядов Общество

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Трехдневный XI областной слет студенческих отрядов начал работу на базе детского оздоровительного центра «Белка» под Пензой в субботу, 23 сентября.

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На нем собралось около ста представителей студенческих отрядов «Ровесники», «Колорит», «Рекорд», «Созвездие», «Кристалл», «Максимум», «Феникс», «Спектр», «Вертикаль» и недавно образованного отряда «Сириус», для которого целина 2017 года стала первой.

Торжественное открытие слета началось с представления присутствующих отрядов и аплодисментов тем, которые не смогли приехать. После этого прошла традиционная перекличка, в ходе которой студенты прокричали девизы своих объединений.

Руководитель регионального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов отметил, что сезон прошел успешно, несмотря на проблемы и происшествия.

«Хочется всем сказать огромное спасибо за эту целину. Хочется всем пожелать яркого учебного года», — сказал он.

Артем Колобов выразил надежду, что слет будет способствовать налаживанию и укреплению связей между различными отрядами.

«Пускай наши студенческие отряды будут прославлять не только Приволжский федеральный округ, но и всю нашу страну», — пожелал руководитель регионального штаба РСО.

После его слов командиры отрядов под звуки гимна России подняли флаг.

Затем были награждены наиболее отличившиеся участники целины.

По завершении церемонии открытия участники слета перешли к обсуждению итогов сезона и планов на будущее в рамках тематических дискуссионных площадок.

Планируется, что во время слета пройдут VIII песенный фестиваль студотрядовской песни «Отголоски ушедшего лета – 2017» и X областной конкурс командиров и комиссаров студенческих отрядов.

Также участники будут разрабатывать проекты на тему «Студенческие отряды — двигатель губернии», защита которых пройдет в заключительный день. Лучшая задумка будет реализована на базе регионального отделения Российских студенческих отрядов в 2018 году.