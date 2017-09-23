24 китайца доставлены в управление по вопросам миграции после проверки теплиц в Засечном Общество

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. 24 гражданина Китая, работающие в теплицах в селе Засечное в Пензенской области, доставлены в управление по вопросам миграции регионального УМВД РФ после проведенной проверки соблюдения требований режима пребывания в России иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«У приезжих рабочих из Китая проверили паспорта и документы подтверждающие их законное нахождение на территории РФ и патенты на осуществление трудовой деятельности», — пояснили в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции особое внимание было уделено месту трудовой деятельности иностранцев.