Иван Белозерцев наградил рабочих на открытии дороги в Шемышейском районе Общество

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарности наиболее отличившимся сотрудникам ООО «Автодорога» в ходе открытия дороги в селе Мордовская Норка Шемышейского района Пензенской области после реконструкции в субботу, 23 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В начале мероприятия глава региона отметил значимость события для экономического и социального развития населенного пункта.

«Люди давно мечтали о том, чтобы эта дорога была отремонтирована. Она связывает село Мордовская Норка, где живут более 200 человек и где расположены крупные агропромышленные предприятия, с районным центром. Хорошая дорога нужна не только автомобилистам — водителям легковых машин, она очень нужна бизнесу. 90 млн. рублей, вложенные в реконструкцию участка протяженностью порядка 5 км, окупят себя», — пояснил Иван Белозерцев.

Он отметил, что в следующем году работа по реконструкции путей сообщения будет продолжена.

«В 2018 году запланирован ремонт автомобильной дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино». Я вижу свою задачу в том, чтобы приходить даже в небольшие населенные пункты и ремонтировать там дороги. Это необходимость», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Ремонт участка дороги протяженностью более 5 км проведен в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2020 годы». Устроен песчано-подстилающий слой, щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие.

Дорога была расширена с двух сторон, произведен ремонт моста и замена перильного ограждения. На искусственных сооружениях, имеющих высоту земляного полотна более 3 метров выполнен монтаж 430 метров барьера. Установлены 49 дорожных знаков.