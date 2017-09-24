Мэр Пензы поздравил машиностроителей с праздником Общество

Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 24 сентября.

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«Вы ― люди очень важной, ответственной профессии. Ваш труд во многом определяет уровень экономического состояния, развития промышленности, качества жизни в городе, регионе, стране. Благодаря вашему профессионализму, любви и преданности работе, умелым рукам и смелым идеям, индустрия в Пензе заметно преображается», ― отметил глава администрации города.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что сотрудники отрасли на высоком уровне показывают степень технологичности и достойную конкурентоспособность не только на всероссийском уровне, решая вопросы государственного масштаба, но и международном.

«Уверен, ваш научный и технический потенциал будут и в дальнейшем способствовать наращиванию объемов производства, реализации крупнейших проектов и прогрессивному развитию отрасли в целом», ― добавил мэр.

Он выразил особую благодарность ветеранам отрасли, чей бесценный опыт, знания и мастерство являются хорошим подспорьем для начинающих работников отрасли.

«В этот праздничный день позвольте пожелать вам и всем представителям профессии доброго здоровья, удачи, материального благополучия и личного счастья!» ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.