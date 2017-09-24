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В Пензенской области стартует неделя безопасности дорожного движения

11:52 | 24.09.2017 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Неделя безопасности дорожного движения стартует во всех образовательных организациях Пензенской области в предстоящий понедельник, 25 сентября.

В Пензенской области стартует неделя безопасности дорожного движения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она продлится до 29 сентября.

В рамках недели безопасности сотрудники ГИБДД и педагоги будут проводить акции и тематические беседы с родителями и школьниками, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также викторины, конкурсы и соревнования по безопасности дорожного движения.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением водителями требований правил дорожного движения в местах расположения образовательных организаций и на пешеходных переходах.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, с начала года было зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий с участием подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых семеро детей погибли и 171 ребенок получил ранения.

«В первую очередь о безопасности детей должны позаботиться родители. Регулярно необходимо напоминать ребенку об основных правилах безопасности дорожного движения и личным примером показывать, как нужно вести себя на улице», ― добавили в ведомстве.
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