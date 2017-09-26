В Пензе состоялось мероприятие, посвященное 90-летию областного радиовещания
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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию пензенского областного радиовещания, состоялось во вторник, 26 сентября.
Фото: Pnzreg.ru
Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что радиостанции региона, в том числе «Радио России из Пензы» с успехом выполняют задачу информирования жителей области.
«Творческие люди работали и продолжают работать в радиоэфире. Сегодня уместно вспомнить и ветеранов пензенского радио, и молодежь, сохраняющую традиции», — добавил глава региона.
Он также пожелал работникам радио творчества и интересных проектов.
В завершение мероприятия Иван Белозерцев наградил отличившихся работников ГТРК «Пенза» и областного РТПЦ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.