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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем туризма

09:52 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем туризма, который отмечается в среду, 27 сентября.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем туризма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сердечно поздравляю работников туристической отрасли: экскурсоводов, туроператоров, работников гостиниц, персонал, обеспечивающий безопасность нашего отдыха, всех, кто разрабатывает интересные маршруты, кто предоставляет и обеспечивает нам возможность посетить и своими глазами увидеть красоту родного края и далеких стран», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что также это праздник туристов, путешественников, всех, кто любит исследовать природу, ценит и использует культурное наследие предшествующих поколений для созидания своего города.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, позитивного настроя, неиссякаемой жажды открытий, счастья, радости и исполнения намеченных планов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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