В Пензе подписано постановление о призыве граждан на военную службу Общество

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о проведении в октябре–декабре 2017 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению.

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Минздраву Пензенской области поручено возложить персональную ответственность на главных врачей медицинских организаций за качественное, полное и своевременное проведение обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, министерству культуры и туризма региона поручено организовать на базе сборного пункта военного комиссариата концерты с участием творческих коллективов, департаменту информационной политики и СМИ — организовать информирование населения о ходе призыва и оказать содействие комиссариату в проведении единых дней оповещения.

Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области необходимо организовать учет граждан, проходивших военную службу по призыву и уволившихся в запас, и максимально использовать возможности по трудоустройству таких граждан в соответствии с полученной воинской учетной специальностью и уровнем образования.

Управлению МВД России по Пензенской области рекомендовано обеспечить общественный порядок в период проведения призыва и организовать розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, связанную с призывом на военную службу.

Документом также утверждены основной и резервный состав призывной комиссии по Пензенской области, которые возглавил губернатор Иван Белозерцев. Его заместителем назначены военный комиссар региона Павел Тугушев и начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Василий Ложкин соответственно.

Также постановлениями утверждены основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов и перечень медицинских организаций для проведения обследования мужчин, подлежащих призыву.