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Лидерство в рейтинге «Город России» стимулирует интерес к Пензе — Олег Ягов

17:51 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Лидерство Пензы в рейтинге, формируемом с помощью онлайн-голосования в рамках проекта «Город России. Национальный выбор», стимулирует интерес к городу. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Лидерство в рейтинге «Город России» стимулирует интерес к Пензе — Олег Ягов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне многие задают вопрос: «Олег Васильевич, ну зачем Вам это? Ну что это нам дает? Ни инвестиций, ничего». А я говорю, что каждый вечер после работы захожу на сайт «Город России», и мне душу греет, что Пенза на первом месте, что мы уже на 8 тыс. голосов оторвались», — сказал он в ходе заседания координационного совета при правительстве области по вопросам туризма в среду, 27 сентября.

По словам Олега Ягова, он глубоко убежден, что подобные интернет-проекты Пензе «идут в плюс».

«Я бы, [если бы был] из другого региона, все равно посмотрел бы, что это за Пенза такая, которая всех опережает и никто ее не может догнать», — отметил заместитель председателя облправительства.

По данным на вечер среды, 27 сентября, за Пензу отдано более 209,5 тыс. голосов. На второй строчке расположился Владикавказ с результатом около 189 тыс. голосов, а на третьем — Владивосток, которому отдали предпочтение почти 147 тыс. пользователей.
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