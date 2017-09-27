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В Пензенской области усилят работу по профилактике домашнего насилия

18:10 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Меры, направленные на предотвращение домашнего насилия, стали главной темой заседания межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по профилактике правонарушений в среду, 27 сентября.

В Пензенской области усилят работу по профилактике домашнего насилия

Фото: Pnzreg.ru

Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов отметил, что семейное насилие является одной из наиболее серьезных социальных проблем.

«Как правило, его жертвами становятся те, кто слабее — женщины, дети, старики. Нужно принять все меры, чтобы снизить число преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан, формировать культуру семейных отношений, работать с представителями группы риска, демонстрирующими антиобщественное поведение», — сказал он.

В настоящее время на учете стоят 654 семейных дебошира, из них более 300 были выявлены в 2017 году. Было зафиксировано более 1 тыс. случаев нанесения побоев, при этом почти половина нарушителей находилась в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам заседания было рекомендовано обратить особое внимание направить на выявление преступлений в отношении детей и подростков.

Для этого в образовательных учреждениях Пензенской области введена новая форма работы — составление социально-психологических паспортов учащихся и их семей. Это помогает выявить реальных и потенциальных жертв семейного насилия и принять меры по изменению ситуации.
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