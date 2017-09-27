В Пензенской области усилят работу по профилактике домашнего насилия Общество

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Меры, направленные на предотвращение домашнего насилия, стали главной темой заседания межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по профилактике правонарушений в среду, 27 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов отметил, что семейное насилие является одной из наиболее серьезных социальных проблем.

«Как правило, его жертвами становятся те, кто слабее — женщины, дети, старики. Нужно принять все меры, чтобы снизить число преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан, формировать культуру семейных отношений, работать с представителями группы риска, демонстрирующими антиобщественное поведение», — сказал он.

В настоящее время на учете стоят 654 семейных дебошира, из них более 300 были выявлены в 2017 году. Было зафиксировано более 1 тыс. случаев нанесения побоев, при этом почти половина нарушителей находилась в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам заседания было рекомендовано обратить особое внимание направить на выявление преступлений в отношении детей и подростков.

Для этого в образовательных учреждениях Пензенской области введена новая форма работы — составление социально-психологических паспортов учащихся и их семей. Это помогает выявить реальных и потенциальных жертв семейного насилия и принять меры по изменению ситуации.