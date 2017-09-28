В Пензе пройдет чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» Общество

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Пензе с 18 по 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

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Соревнования пройдут по восьми компетенциям.

Конкурсанты поборются за победу в номинациях: «Фотография», «Поварское дело», «Администрирование баз данных», «Документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Зубной техник», «Медицинский и лабораторный анализ», «Web-дизайн» и «Дизайн персонажей».

Пензенская область включилось в движение «Абилимпикс» в 2016 году. Конкурс проходил по семи компетенциям. По итогам чемпионата была сформирована команда региона, которая приняла участие во II национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Выпускник Пензенского базового медицинского колледжа Минздрава РФ Василий Пономаренко занял первое место в компетенции «Зубной техник» и стал участником IX Международного фестиваля Абилимпикс, проходившего во Франции в марте 2016 года.

Студентка Пензенского агропромышленного колледжа Софья Федякина стала победителем I чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху «DeafSkills» Приволжского федерального округа в компетенции «Фотография», который проходил в Казани в апреле 2017 года.

В том же месяце комиссией по сертификации при национальном комитете «Абилимпикс» были определены 67 центров компетенций, два из которых созданы на базе Пензенского базового медицинского колледжа министерства здравоохранения РФ.