В Пензе спасатели на учениях потушили пожар в поезде Общество

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Личный состав пожарно-спасательной части отряда №6 федеральной противопожарной службы по Пензенской области потушил возгорание в поезде в рамках тактических занятий на территории ООО «ЛМЗ «Машсталь» в четверг, 28 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Для отработки действий по тушению пожара и спасению людей руководство предприятия предоставило два списанных пассажирских вагона.

В ходе учений были отработаны действия по деблокированию пострадавших.

Фото: 58.mchs.gov.ru

После запланированного возгорания пассажирских вагонов личным составом были применены для тушения недавно поставленные на вооружение термоагрессивостойкие костюмы полутяжелого типа для защиты пожарных от повышенных тепловых воздействий.

Новое снаряжение позволило спасателям приблизится непосредственно к очагу пожара, что обеспечило ликвидацию возгорания в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.