Пензенских дружинников планируется чаще привлекать к работе на улицах
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Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Полиция планирует чаще привлекать к работе на улицах Пензы представителей народной дружины. Об этом сообщил начальник отдела охраны общественного порядка управления МВД России по городу Александр Ермолаев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Мы сейчас ведем работу, чтобы направить деятельность народных дружин больше на улицу», — сказал он в ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября.
По словам Александра Ермолаева, их планируется чаще привлекать к дежурствам вместе с сотрудниками ППС и ДПС.
«Без помощи народной дружины будет сложнее. […] Более 1 тыс. выходов они осуществили за 2017 год, с их участием задокументировано, выявлено более 250 правонарушений», — отметил сотрудник полиции.
Он отметил, что необходимо проработать меры по стимулированию членов народной дружины.
«Работа добровольная и проходит в нерабочее время, в праздничные дни, в выходные», — пояснил Александр Ермолаев.