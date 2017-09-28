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Пензенских дружинников планируется чаще привлекать к работе на улицах

16:55 | 28.09.2017 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Полиция планирует чаще привлекать к работе на улицах Пензы представителей народной дружины. Об этом сообщил начальник отдела охраны общественного порядка управления МВД России по городу Александр Ермолаев.

Пензенских дружинников планируется чаще привлекать к работе на улицах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы сейчас ведем работу, чтобы направить деятельность народных дружин больше на улицу», — сказал он в ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября.

По словам Александра Ермолаева, их планируется чаще привлекать к дежурствам вместе с сотрудниками ППС и ДПС.

«Без помощи народной дружины будет сложнее. […] Более 1 тыс. выходов они осуществили за 2017 год, с их участием задокументировано, выявлено более 250 правонарушений», — отметил сотрудник полиции.

Он отметил, что необходимо проработать меры по стимулированию членов народной дружины.

«Работа добровольная и проходит в нерабочее время, в праздничные дни, в выходные», — пояснил Александр Ермолаев.
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