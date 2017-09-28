В Пензе предложили снести недостроенное здание, где год назад погиб школьник Общество

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Депутат пензенской городской думы Сергей Лисовол предложил снести недостроенное здание рядом со школой №30 и физкультурно-оздоровительным комплексом «Спутник» на улице Попова в Пензе, где год назад погиб ученик губернского лицея.

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«Может быть, инициировать его снос и все? Ведь опасный объект. […] У нас есть Госстройнадзор, у нас есть все органы, которые могут его признать [аварийным] и снести. И вопрос решится: никто охранять чужую территорию не будет», — сказал он в ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября.

Сергей Лисовол отметил, что живущий в Мордовии собственник этого здания несколько лет находится в стадии банкротства, и без вмешательства со стороны угрожающий безопасности пензенцев объект простоит еще долго.

«Там бездомные, кирпич воруют, бутылки там. [...] Дети прыгают», — пояснил он.

Депутат Андрей Долов призвал обращать на такие объекты повышенное внимание и не дожидаться несчастных случаев.

«Периодически мы проводим рейды. [...] Вытаскиваем оттуда детей из разных школ», — отметил он.

Присутствующий на сессии начальник отдела охраны общественного порядка управления МВД России по городу Александр Ермолаев заверил, что вопрос безопасности детей будет взят на контроль полицией.