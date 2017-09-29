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В Пензе 2 октября стартует прием заявок от НКО на получение субсидий

10:07 | 29.09.2017 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Конкурсный отбор проектов социальных инициатив некоммерческих организаций на получение субсидий стартует в Пензенской области в предстоящий понедельник, 2 октября. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе 2 октября стартует прием заявок от НКО на получение субсидий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, прием заявок продлится до 27 октября.

Средства на поддержку НКО будут выделены из бюджета Пензенской области.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в 2017 году на проведение конкурсного отбора проектов социальных инициатив предусмотрено 7 млн. 673 тыс. 400 рублей.

Председателем комиссии при правительстве Пензенской области по предоставлению грантов в форме субсидий назначен зампред облправительства Василий Трохин. Его заместителем стал замначальника управления внутренней политики регионального правительства Владимир Перов.

Консультант отдела по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями УВП облправительства Роман Якупов назначен секретарем комиссии.
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