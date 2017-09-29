В Пензе «Строительная инвестиция» выплатила зарплату после вмешательства прокуратуры Общество

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. ООО «Строительная инвестиция» погасило долги перед сотрудниками по заработной плате за июнь 2017 года в общем объеме 500 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры.

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«В отношении главного бухгалтера организации, исполнявшего в период задержки выплат обязанности ее руководителя, было возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудник оштрафован на 20 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что директору ООО «Строительная инвестиция» было внесено представление, по итогам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«В интересах работников ООО «Строительная инвестиция» прокурор обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание заработной платы. Заявления судом рассмотрены и удовлетворены. Заработная плата работникам выплачена в полном объеме», — резюмировали в прокуратуре.