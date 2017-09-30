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Для иногородних турфирм организовано путешествие «По лермонтовским и купринским местам»

13:35 | 30.09.2017 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Представители туристических агентств и операторов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Воронежской, Свердловской, Тульской, Саратовской и Самарской областей принимают участие в двухдневном рекламном туре «По лермонтовским и купринским местам» в Пензенской области.

Для иногородних турфирм организовано путешествие «По лермонтовским и купринским местам»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в туристско-информационном центре региона, в минувшую пятницу, 29 сентября, они посетили музей одной картины, картинную галерею имени К.А. Савицкого и губернаторский дом.

Также программа включала посещение литературного музея, классифицированных гостиниц Пензы и выезд в поселок Мокшан, где расположены санаторно-оздоровительный комплекс «Чистые пруды», скульптурный парк «Легенда» и галерея «Арт-Пенза».

На субботу, 30 сентября, запланированы путешествие в село Наровчат и посещение дома-музея Александра Куприна.

Кроме того, гостям региона предложено посетить музей-усадьбу Виссариона Белинского и государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

Маршрут «По лермонтовским и купринским местам» одобрен Ассоциацией туроператоров России. Ожидается, что личное знакомство с ним представителей турсферы будет способствовать притоку иногородних туристов в Пензенскую область.
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