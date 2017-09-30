В Пензе открыта огневая полоса психологической подготовки пожарных Общество

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Огневая полоса психологической подготовки пожарных открыта на базе 2-й пожарно-спасательной части 6 отряда ФПС по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Ее прохождение включает в себя семь этапов — лабиринт, металлическую площадку на уровне второго этажа со спусковым столбом, «рукоход», имитацию кабельного коллектора, качающийся трап, трап с горящей жидкостью и фрагмент эстакады железнодорожной цистерны.

Планируется, что тренировки на такой огневой полосе будут способствовать развитию у пожарных морально-психологических и волевых качеств, а также выработке умения оперативно принимать решения в условиях чрезвычайной ситуации и контролировать свои действия.

Обращаясь к собравшимся в ходе церемонии открытия, начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поблагодарил всех, кто принял участие в создании огневой полосы.

«Ее открытие поможет поднять ваш профессиональный уровень, выполнять поставленные задачи еще лучше и качественнее», — цитирует руководителя пресс-служба ведомства.