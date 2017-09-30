Пензенские волонтеры проекта «Дети войны» ищут помещение для проведения мероприятий Общество

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Пензенские активисты проекта «Дети войны», объединяющего людей, которым на момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет, и в той или иной степени пострадавших от национал-социализма, ищут помещение для проведения мероприятий.

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«К нам присоединяется все больше и больше людей, а помещения, в котором мы могли бы разместиться, нет», — пояснила региональный координатор проекта, председатель реготделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Ольга Лещенко.

Она уточнила, что некоторые события собирают более 100 участников.

«Раньше нас принимал губернаторский дом, но там мы не можем все поместиться. В местном бизнес-инкубаторе нет возможности проводить концерты и встречи. Одно время в рамках программы «Связь поколений» нас принимал молодежный центр «Юность» — пожилые люди встречались со школьниками, общались, делились опытом, но потом нам отказали в помещении, сославшись на нецелевое использование муниципального имущества», — сказала Ольга Лещенко.

Как сообщает Агентство социальной информации, на данный момент проект «Дети войны», который осуществляется в Пензе с осени 2013 года, охватывает более 700 человек. На его реализацию было направлено около 5 млн. рублей. Ветераны занимаются физкультурой и творчеством, работают с психологами, помогают друг другу, встречаются с молодежью.

Проект «Дети войны» развивается в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог» CAF-Россия при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее». Реализует программу благотворительный фонд «Гражданский Союз» в партнерстве с областным отделением «Российского фонда мира» и волонтерской группой «Серебряная пора».