Пострадавший на производстве житель Лунинского района бесплатно получил новый автомобиль Общество

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из Лунинского района Пензенской области, который ранее в результате несчастного случая пострадал на производстве, получил от Фонда социального страхования (ФСС) новый автомобиль «Lada Granta» с адаптированными органами управления.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения ФСС, транспортное средство было специально переоборудовано в заводских условиях с учетом физических возможностей будущего владельца.

«Всего с 2001 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан региональное отделение фонда выдало 266 автомобилей на общую сумму 46,8 млн. рублей. До конца 2017 года планируется выдать еще 11 автомобилей», — отметили в ведомстве.