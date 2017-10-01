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Активисты ОНФ выступили за расширение зоны лесопаркового зеленого пояса Пензы

12:18 | 01.10.2017 | Общество

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили включили в так называемый «зеленый щит» Пензы территории в Бессоновском и Пензенском районах, имеющие природоохранный статус.

Активисты ОНФ выступили за расширение зоны лесопаркового зеленого пояса Пензы

Фото: исполком ОНФ в Пензенской области

«Проблема сохранения зеленого пояса в городе актуальна. У нас богатый лесными угодьями регион, но это не значит, что в лесах должны появляться коттеджные поселки, распахиваться сельскохозяйственные поля, сваливаться мусор», — отметил глава пензенского исполкома ОНФ Сергей Мельников на совещании, в котором приняли участие представители Росприроднадзора, прокуратуры и ряда других ведомств.

Как отметила руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Пензенской области Алина Можачкина-Грибанова, есть участки лесов, которые не имеют кадастровых номеров, а это значит, что они могут попасть под застройку или вырубку.

«Создание единого щита на законодательном уровне позволит защитить эти лесные массивы», — цитирует активиста пресс-служба исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области.

Летом 2017 года активисты ОНФ объявили, что процесс создания «зеленых щитов» — лесопарковых поясов вокруг населенных пунктов — начат во всех регионах России. При этом, по мнению общественников, такие зеленые пояса необходимо создавать не только вокруг городов, но и уникальных природных объектов, в частности, озера Байкал.
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