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В Пензе сотрудники Росгвардии поздравили ветерана службы с Днем пожилых людей

13:02 | 01.10.2017 | Общество

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Представители управления Росгвардии по Пензенской области поздравили подполковника милиции в отставке Петра Ширяева с Днем пожилых людей, который отмечается в воскресенье, 1 октября.

В Пензе сотрудники Росгвардии поздравили ветерана службы с Днем пожилых людей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Сегодня особый день, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед старшим поколением. Мы гордимся Вашими достижениями, Петр Яковлевич, берем с Вас пример, не устаем восхищаться Вашей активной гражданской и жизненной позицией», — отметил начальник отдела кадров УВО регионального управления Росгвардии Кирилл Пуртов.

Петр Ширяев поблагодарил бойцов за подарки и внимание. Он также вспомнил отдельные факты из своей биографии.

В свою очередь сотрудники ведомства рассказали об условиях несения службы в настоящее время и поинтересовались, какая помощь необходима подполковнику милиции в отставке.

Ширяев Петр Яковлевич родился в селе Степановка Пензенской области 13 января 1936 года.

С 14 августа 1969 года трудился во вневедомственной охране. Весь период службы — за исключением одного года, когда он возглавлял ОВО при первомайском РОВД Пензы, проходил в управлении вневедомственной охраны: на должностях инспектора, старшего инспектора, начальника отделения, заместителя начальника объединения.

Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» III, II и I степеней.
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