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Компания из Санкт-Петербурга обеспечит работу диспетчерской службы для глухих в Пензе

15:12 | 03.10.2017 | Общество

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. ООО «Система «Забота» из Санкт-Петербурга будет обеспечивать работу информационно-диспетчерской службы для глухих и слабослышащих в Пензенской области.

Компания из Санкт-Петербурга обеспечит работу диспетчерской службы для глухих в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» главный специалист-эксперт управления организации соцобслуживания населения и работы с инвалидами Минтруда Пензенской области Ирина Белова, ранее эти функции выполняла диспетчерская при реготделении Всероссийского общества глухих.

По ее словам, на функционирование службы, в рамках которой поступает около 3 тыс. обращений в год, из федерального бюджета выделено 174 тыс. рублей.

«Она очень востребована, потому что [специалисты помогают] вызвать такси, заказать билет на поезд или самолет, вызвать сантехника и даже посетить госучреждение», — пояснила собеседница агентства.

Ирина Белова добавила, что, вероятнее всего, представители компании «Система «Забота» будут взаимодействовать с инвалидами дистанционно, привлекая местных специалистов жестового языка.

Связаться с оператором информационно-диспетчерской службы для глухих и слабослышащих Пензенской области можно различными способами: по телефону, с помощью SMS-сообщения, отправив факс, а также по электронной почте и через приложение Skype. Подробные контакты службы указаны на сайте Минтруда региона.

Ее специалисты помогают людям с ограниченными возможностями направить обращение в органы власти, взаимодействовать с учреждениями ЖКХ, социальной сферы и другими гражданами. Кроме того, они могут оказать содействие при вызове экстренной помощи, врача на дом и такси.
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