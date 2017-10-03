В Пензе наградили отличившихся бойцов ОМОНа Общество

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное посвященное 29-й годовщине создания отряда мобильного особого назначения в России, состоялось в актовом зале регионального ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области во вторник, 3 октября.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Командир ОМОНа полковник полиции Николай Рукавишников поздравил сотрудников и приглашенных гостей с праздником.

Он напомнил, с чего начиналось формирование отряда, рассказал о выполняемых задачах, а также отметил труд каждого бойца, ежедневно выполняющего свою работу.

Также к собравшимся обратился начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов.

«Охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с терроризмом и бандитизмом, защита и спасение людей — это повседневная работа, которую вы всегда выполняете с честью, не щадя своих сил и зачастую самой жизни. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю дальнейших успехов в службе», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, отличившимся сотрудникам подразделения были вручены почетные грамоты и очередные специальные звания.