В ПГУ пройдет «День арабской культуры» Общество

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Мероприятие «День арабской культуры» пройдет на базе Пензенского государственного университета в предстоящий четверг, 5 октября.

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Предполагается, что в нем примет участие делегация из Ливана и Иордании во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Шауки Бу Нассаром.

На мероприятии будут представлены культурные традиции Ливана, Йемена, Египта, Иордании, Ирака, Палестины, Сирии, Судана, Туниса, Ливии, Алжира и Марокко.

В рамках «Дня арабской культуры» пройдут мастер-классы по игре в нарды, арабской каллиграфии или арабским танцам.

Все желающие смогут сфотографироваться с охотничьей птицей, окунуться в атмосферу восточного базара или сделать снимок в шатре в костюмах и с атрибутами жизни арабов.

В рамках мероприятия также состоится круглый стол на тему «Качественное образование для арабских студентов в России. Перспективы развития российско-арабских отношений в области науки и экспорта образовательных услуг».

По его итогам планируется подписание международных соглашений о сотрудничестве с образовательными и общественными учреждениями Ливана и Лиги арабских государств, сообщает пресс-служба ПГУ.