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В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня гражданской обороны России

19:23 | 03.10.2017 | Общество

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 85-й годовщине со дня образования системы гражданской обороны России, состоялось в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе во вторник, 3 октября.

В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня гражданской обороны России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участие в мероприятии приняли сотрудники МЧС, специалисты и ветераны гражданской обороны, а также приглашенные гости.

Перед началом официальной части их вниманию была представлена передвижная выставка образцов средств защиты и оборудования — как применяемых в прошлые годы, так и современных.

Обращаясь к собравшимся, начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил коллег с приближающимся праздником.

Он напомнил об основных вехах создания системы гражданской обороны в стране в целом и в отдельно взятом регионе, об ее основных функциях и обозначил направления дальнейшего развития.

«Сердечно поздравляю ветеранов гражданской обороны и сотрудников главного управления МЧС России по Пензенской области — всех, кто вносит свой вклад в выполнение задач по предназначению», — сказал руководитель областного ведомства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, после этого лучшие сотрудники и ветераны службы были отмечены грамотами и благодарственными письмами, а затем состоялся праздничный концерт.
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