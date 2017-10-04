Под Пензой женщина отсудила более 300 тыс. рублей после пожара из-за стиральной машины Общество

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Управляющая организация «РемТеплоВодомонтаж» и ООО «Национальная строительная компания» выплатят солидарно около 345 тыс. рублей жительнице села Кижеватово Пензенской области в качестве возмещения ущерба, причиненного пожаром в квартире.

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«В своем иске женщина указала, что 18 апреля 2016 года произошел пожар, в результате которого сгорели бытовые электроприборы — стиральная машина, микроволновая печь, холодильник и кухонная плита, была повреждена мебель и помещение кухни. Согласно техзаключению, очаг пожара располагался в месте установки стиральной машины. Возгорание произошло во время установки прибора электроучета для соседней квартиры в электрощите, питающем также жилье истицы. Работу проводил электрик ООО «Национальная строительная компания», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что причиной возгорания стиральной машины послужил перегрев, от которого воспламенилась изоляция кабеля, причиной чего стало подключение к питающей розетке двух силовых проводов.

«В судебном заседании представитель ООО «РемТеплоВодомонтаж» с иском не согласился, сославшись на то, что организация не является надлежащим ответчиком по делу. Однако было установлено, что управляющая компания также виновна в случившемся, так как ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию электросети, плановому проведению осмотров, ремонта, в результате чего не выявила ненадлежащее подключение стиральной машины», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, представитель ООО «Национальная строительная компания» также возражал против удовлетворения требований, сославшись на то, что на момент происшествия электрик не работал в организации.

«Этот довод был опровергнут в судебном заседании. Суд установил наличие трудовых отношений компании с электриком на 18 апреля 2016 года. Кроме того, он был допущен к работе без профессиональной подготовки и специального обучения», — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что суд первой инстанции вынес решение о взыскании с двух ответчиков солидарно 344 тыс. 713 рублей в качестве суммы причиненного ущерба и 32 тыс. рублей — в виде расходов на экспертизу, однако ООО «Национальная строительная компания» была подана апелляционная жалоба.

«Она оставлена судебной коллегией по гражданским делам пензенского облсуда без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — пояснила Наталья Быченкова.