Юрий Кудряшов уволен из прокуратуры в связи с выходом на пенсию Общество

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Юрий Кудряшов освобожден от должности каменского межрайонного прокурора Пензенской области и уволен из надзорного ведомства в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, соответствующий приказ подписан генеральным прокурором России Юрием Чайкой.

«Кудряшов Юрий Валентинович родился в 1960 году в селе Федоровка Каменского района Пензенской области. Проходил службу в органах прокуратуры с августа 1987 года. Работал в должностях стажера, старшего следователя, старшего помощника, заместителя каменского межрайонного прокурора. В 2001 году был назначен на должность каменского межрайонного прокурора, на которой трудился до 2009 года. Затем служил в должности прокурора Белинского района. С февраля 2015 года был вновь назначен на должность каменского межрайонного прокурора», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что за примерное исполнение служебного долга Юрий Кудряшов неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора РФ и прокурора Пензенской области.