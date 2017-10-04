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В Пензенской области в 2018 году планируется принять на работу более 350 иностранцев

15:54 | 04.10.2017 | Общество

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Квота на привлечение иностранных работников составит для Пензенской области в 2018 году 357 человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила замминистра труда, социальной защиты и демографии региона Ольга Майорова.

В Пензенской области в 2018 году планируется принять на работу более 350 иностранцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В таком объеме квота была заявлена работодателями. Межведомственной комиссией по привлечению иностранной рабочей силы Пензенской области она рассмотрена, и было принято решение вынести на защиту. Минтруд России подтвердил нам это число», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, при необходимости работодатели смогут подать дополнительную заявку на привлечение иностранных работников к трудовой деятельности.

«Минтруд дополнительно рассматривает корректировку квоты где-то в середине года», — уточнила Ольга Майорова.

Говоря об уже поданных заявках, заместитель министра уточнила, что они поступили от 19 предприятий.
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