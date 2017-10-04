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В Пензе прокуратура требует ограничить доступ к сайтам по продаже «санкционных» продуктов

17:20 | 04.10.2017 | Общество

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Пензы с заявлением об ограничении доступа пользователей к интернет-ресурсам, на которых предлагается купить продукты, запрещенные к обороту на территории России.

В Пензе прокуратура требует ограничить доступ к сайтам по продаже «санкционных» продуктов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сайты, предусматривающую такую возможность, были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками ведомства.

«В частности, на сайтах пользователям предлагалось приобрести молочные и иные продукты питания из Финляндии и Эстонии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что это образует состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»: для юридических лиц — в виде штрафа до 40 тыс. рублей, для физических — 2 тыс. рублей.
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