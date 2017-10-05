Ограничение высотной застройки в центре Пензы не даст убить историческую среду — Зиятдинов Общество

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Схема ограничения высотной застройки в центре Пензы, проект которой разрабатывает управление градостроительства и архитектуры мэрии, призвана способствовать максимальному сохранению исторической среды города. Такое мнение высказал заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор Пензы Зуфар Зиятдинов.

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«Для чего это сделано? Для того, чтобы защитить объекты культурного наследия от того, чтобы их «задавили» современные здания. Сейчас действуют защитные зоны, но инвесторы разрабатывают проекты охранных, уменьшают эти границы, добиваются, чтобы […] можно было рядом с памятниками строить объекты капитального строительства повышенной этажности. Это может «задавить», «убить» ту среду, которую мы имеем — с объектами культурного наследия», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного поиску путей сохранения памятников истории, который состоялся по инициативе общественной палаты Пензенской области в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в минувшую среду, 4 октября.

При этом главный архитектор сравнил узнаваемость улицы Московской для Пензы с улицей Адмиралтейской в Санкт-Петербурге.

«Центр Пензы — это культурно-историческое достояние общества. Он является главным архитектурным идентификатором города и области. Перспективный вид по оси улицы Московской — от Театральной площади на Спасский собор — эксклюзивен и узнаваем», — пояснил он.

В свою очередь главный хранитель пензенского объединения литературно-мемориальных музеев, краевед Лариса Рассказова отметила, что исторический облик многих улиц уже безвозвратно утрачен.

«Не кажется ли вам, что меры по проектированию ограничения многоэтажной застройки, мягко говоря, опоздали: все, что можно, уже застроено высокими домами», — сказала она, обращаясь к Зуфару Зиятдинову.

Он полностью согласился с этим, признав, что в центре уже высятся здания, которые не соответствуют желаемому облику.

«Мы теряем историческую среду. Все это началось еще в советский период, когда построили девятиэтажный дом по улице Московской — здание, где «Малышок» магазин есть. Оно абсолютно не вписалось: как слон в посудной лавке», — отметил Зуфар Зиятдинов.

Главный архитектор Пензы пояснил, что с обновлением руководящего состава области и города этой проблеме стало уделяться значительно больше внимания.

«Год назад вышли поправки к закону, и мы сейчас работаем. Все постройки, которые делаются на территории Пензы — не только в центре города, не только в соседстве с объектами культурного значения — проходят «сито» градостроительного совета. И уже очень много зданий, которые этот градсовет не прошли», — подчеркнул он.

В частности, по его словам, не было дано разрешение на восьмиэтажный пристрой к дому профсоюзов на улице Советской, 4, с выходящим на Соборную площадь фасадом.