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В Пензе суд взыскал с владельца собаки 20 тыс. рублей за укус ребенка

16:40 | 05.10.2017 | Общество

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы принял решение о взыскании с владельца собаки породы «Кадебо», укусившей 11-летнюю девочку, компенсации морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

В Пензе суд взыскал с владельца собаки 20 тыс. рублей за укус ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом, иск матери, просившей взыскать с хозяина животного 30 тыс. рублей, был удовлетворен частично.

«В иске указано, что 3 июня 2017 года около 21.00 девочка в возрасте 11 лет шла по тропинке возле своего дома №115 на улице Ладожской в Пензе. Рядом гулял сосед с собакой на свободном поводке и без намордника. Хозяин разговаривал по телефону и не обращал внимания на питомца. Тем временем, когда девочка оказалась в зоне досягаемости собаки, та прыгнула и укусила ребенка за левое бедро. В травмпункте ей обработали рану, сделали прививку и в период карантина назначили шесть прививок, которые требовалось сделать примерно в течение месяца. Хозяин собаки отказался возместить причиненный ущерб», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он отметил, что, по словам матери, девочка в летние каникулы вынуждена была ездить в больницу на прививки и до сих пор боится выходить на улицу.

«Ответчик с иском не согласился, указав, что собака была на поводке, не рычала, не лаяла и никого не кусала», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что при определении размера компенсации суд среди прочего учел степень вины хозяина собаки, не обеспечившего за ней должного контроля, а также его материальное положение.

«Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца», — сказал он.
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