14:55:59 Пятница, 6 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

Пензенская прокуратура выявила нарушения в деятельности Ространснадзора

12:05 | 06.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Пензенская областная прокуратура выявила ряд нарушений законодательства в деятельности Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора в результате проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры РФ.

Пензенская прокуратура выявила нарушения в деятельности Ространснадзора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в частности, выявлены нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля в сфере пассажирских перевозок.

«Так, на 2018 год были необоснованно запланированы 20 проверок субъектов малого предпринимательства, 89 проверок планировались без учета риск-ориентированного подхода. Управлением Ространснадзора допускались нарушения при производстве по делам об административных правонарушениях: в ряде случаев отсутствовали необходимые доказательства наличия состава правонарушения, не конкретизировалась его объективная сторона, привлекаемых к ответственности лиц не знакомили с протоколами, не вручались их копии», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в некоторых случаях при рассмотрении дел об административных правонарушениях участвующим лицам не разъяснялись их права и обязанности, они не уведомлялись о месте и времени рассмотрения дела, что делало невозможным реализацию права на защиту.

«Установлено пять случаев, когда должностными лицами ведомства при наличии оснований не были реализованы полномочия по направлению в организации и должностным лицам представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, также выявлено семь случаев нарушения сроков направления в лицензирующий орган информации о привлечении к административной ответственности перевозчиков, работающих на маршрутах регулярных перевозок.

«Отдельные недостатки имели место и в деятельности ведомства при рассмотрении обращений граждан в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», — уточнила помощник прокурора.

Светлана Артамонова пояснила, что в связи с допущенными нарушениями начальнику управления Ространснадзора внесено представление, акт реагирования находится на рассмотрении.
Актуальное
Читайте также
В Пензе фтизиатры проведут субботний прием В Пензе водитель мотовездехода отправится в колонию-поселение за смерть пассажира
Пензенскую область на соревнованиях «Надежды России» представят семь гимнасток Сотрудники музеев Заречного и Сарова наметили перспективы сотрудничества
Замглавы администрации Бессоновского сельсовета предстанет перед судом за взятку В Пензе аварийные бригады помогут в пуске тепла
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама