Пензенская прокуратура выявила нарушения в деятельности Ространснадзора Общество

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Пензенская областная прокуратура выявила ряд нарушений законодательства в деятельности Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора в результате проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры РФ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в частности, выявлены нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля в сфере пассажирских перевозок.

«Так, на 2018 год были необоснованно запланированы 20 проверок субъектов малого предпринимательства, 89 проверок планировались без учета риск-ориентированного подхода. Управлением Ространснадзора допускались нарушения при производстве по делам об административных правонарушениях: в ряде случаев отсутствовали необходимые доказательства наличия состава правонарушения, не конкретизировалась его объективная сторона, привлекаемых к ответственности лиц не знакомили с протоколами, не вручались их копии», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в некоторых случаях при рассмотрении дел об административных правонарушениях участвующим лицам не разъяснялись их права и обязанности, они не уведомлялись о месте и времени рассмотрения дела, что делало невозможным реализацию права на защиту.

«Установлено пять случаев, когда должностными лицами ведомства при наличии оснований не были реализованы полномочия по направлению в организации и должностным лицам представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, также выявлено семь случаев нарушения сроков направления в лицензирующий орган информации о привлечении к административной ответственности перевозчиков, работающих на маршрутах регулярных перевозок.

«Отдельные недостатки имели место и в деятельности ведомства при рассмотрении обращений граждан в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», — уточнила помощник прокурора.

Светлана Артамонова пояснила, что в связи с допущенными нарушениями начальнику управления Ространснадзора внесено представление, акт реагирования находится на рассмотрении.