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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

В Пензе объявлен конкурс на реализацию молодежных антинаркотических проектов

13:05 | 06.10.2017 | Общество

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Прием заявок на областной марафон инициатив антинаркотической направленности среди студенческих волонтерских объединений, по итогам которого будут выделены средства на реализацию лучших идей, стартовал в Пензе.

В Пензе объявлен конкурс на реализацию молодежных антинаркотических проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В конкурсе могут принять участие студенческие объединения, группы и антинаркотические волонтерские отряды, действующие на базе колледжей и вузов Пензенской области.

Проекты представляются по направлениям «Развитие студенческого волонтерского антинаркотического движения», «Организация профилактических мероприятий антинаркотической направленности с различными категориями населения», «Выявление и пресечение пронаркотической рекламы в сети интернет (работа кибердружин)» и «Выявление пронаркотических надписей на фасадах зданий и сооружений».

Прием заявок осуществляется до 15 ноября. Список необходимых документов и требований опубликован на сайте управления МВД России по Пензенской области.

После окончания этого этапа состоится очная защита проектов, которая предусматривает презентацию с использованием наглядного материала.

Подведение итогов и определение победителей пройдет до 10 декабря. До мая 2018 года лучшие проекты намечено реализовать на территории Пензенской области за счет средств регионального бюджета.

Финансирование каждого проекта-победителя пройдет согласно представленной конкурсантами смете в виде оплаты услуг и приобретения расходных материалов, необходимых на реализацию. Ориентировочная сумма поддержки составляет до 100 тыс. рублей на проект.

Оператором марафона выступает Многофункциональный молодежный центр Пензенской области. Председателем оргкомитета выбран директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.
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