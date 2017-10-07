Мэр Пензы начал утро субботы с посещения ярмарки на площади Ленина Общество

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил ярмарку, организованную на площади Ленина в Пензе, ранним утром в субботу, 7 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

В это время там уже собралось достаточно большое количеств покупателей. Мэр ознакомился с ассортиментом, особо отметив наличие саженцев цветов и плодовых деревьев.

«Радует, что они выращены в нашем регионе, значит, приживаемость будет хорошая. К тому же растения правильно подготовлены для высадки в осенний период. Выбор достойный. Много саженцев плодовых деревьев. У горожан есть возможность обновить свои садовые и придомовые участки», — отметил он.

На ярмарке реализуются продукты пчеловодства, мясная и молочная продукция, овощи пензенских аграриев.

Картофель можно приобрести от 10 рублей за 1 кг, сахар — от 27 рублей, лук и морковь — от 12 рублей, капусту — от 10 рублей, говядину — от 250 рублей, а свинину — от 180 рублей за 1 кг.

Уборку на территории осуществляет МУП «Пензадормост», за подключение электроэнергии отвечает ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Ярмарка продолжит работу в воскресенье, 8 октября, сообщает пресс-служба мэрии.