08:38:01 Суббота, 7 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Мэр Пензы начал утро субботы с посещения ярмарки на площади Ленина

08:27 | 07.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил ярмарку, организованную на площади Ленина в Пензе, ранним утром в субботу, 7 октября.

Мэр Пензы начал утро субботы с посещения ярмарки на площади Ленина

Фото: Penza-gorod.ru

В это время там уже собралось достаточно большое количеств покупателей. Мэр ознакомился с ассортиментом, особо отметив наличие саженцев цветов и плодовых деревьев.

«Радует, что они выращены в нашем регионе, значит, приживаемость будет хорошая. К тому же растения правильно подготовлены для высадки в осенний период. Выбор достойный. Много саженцев плодовых деревьев. У горожан есть возможность обновить свои садовые и придомовые участки», — отметил он.

На ярмарке реализуются продукты пчеловодства, мясная и молочная продукция, овощи пензенских аграриев.

Картофель можно приобрести от 10 рублей за 1 кг, сахар — от 27 рублей, лук и морковь — от 12 рублей, капусту — от 10 рублей, говядину — от 250 рублей, а свинину — от 180 рублей за 1 кг.

Уборку на территории осуществляет МУП «Пензадормост», за подключение электроэнергии отвечает ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Ярмарка продолжит работу в воскресенье, 8 октября, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Виктор Кувайцев прокомментировал ситуацию с долгами МКП «Теплоснабжение» Мэр Пензы пояснил, какая работа ведется по улучшению качества городских дорог
Дефекты на дороге в Ахуны устранят по гарантии — Виктор Кувайцев Мэр Пензы рассказал, где провел свой отпуск перед пуском тепла в городе
Оцепление в центре Пензы связано с событиями в здании за «Муравейником» — источник «Ростелеком» представил новую услугу для дистанционного видеонаблюдения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама