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В пензенском правительстве наградили победителей конкурса социальной эффективности

09:49 | 07.10.2017 | Общество

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Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Награждение организаций, победивших на региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», состоялось в правительстве Пензенской области в минувшую пятницу, 6 октября.

В пензенском правительстве наградили победителей конкурса социальной эффективности

Фото: Trud.pnzreg.ru

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений благодарственные письма победителям вручил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

За создание и развитие рабочих мест отмечено ООО НПП «Сенсор» Заречного. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости — пензенское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ООО «Полипром Кузнецк». Среди непроизводственных организаций за это же достижение отмечено ООО «ТНС Энерго Пенза».

В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» награждено пензенское линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Среди организаций непроизводственной сферы награда за развитие кадрового потенциала досталась детским садам №151 и №21 Пензы.

За формирование здорового образа жизни награждены в своих категориях ПО «Старт» имени М.В. Проценко» Заречного, санаторий «Хопровские зори» Колышлейского района и детский сад №143» Пензы.

ПО «Старт» и «Электроприбор» отмечены за развитие социального партнерства.

За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности награда досталась Пензенскому филиал ПАО «Ростелеком».

Победители примут участие в федеральном этапе конкрса, итоги которого будут определены в декабре, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.
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