Бойцы студотрядов из Пензенской области принимают участие в окружном слете в Уфе Общество Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. 18 представителей Пензенской области принимают участие в VII слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который проходит с 6 по 8 октября в Уфе. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Программа включает проведение творческих мероприятий по взаимодействию и обмену опытом и традициями между студентами из регионов ПФО. Состоятся конкурсы профессионального мастерства среди педагогических, сервисных, медицинских и сельскохозяйственных отрядов. Также будут организованы дискуссионные площадки по актуальным вопросам развития студотрядов Приволжского федерального округа и экскурсионная программа. В рамках слета также состоится подведение итогов работы за лето, награждение лучших студенческих отрядов и бойцов, планирование работы на 2017 и 2018 годы, а также совещание руководителей реготделений организации, сообщает пресс-служба регионального Минобразования. Нашли ошибку в тексте?

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