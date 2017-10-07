Бойцы студотрядов из Пензенской области принимают участие в окружном слете в Уфе
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Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. 18 представителей Пензенской области принимают участие в VII слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который проходит с 6 по 8 октября в Уфе.
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Программа включает проведение творческих мероприятий по взаимодействию и обмену опытом и традициями между студентами из регионов ПФО.
Состоятся конкурсы профессионального мастерства среди педагогических, сервисных, медицинских и сельскохозяйственных отрядов.
Также будут организованы дискуссионные площадки по актуальным вопросам развития студотрядов Приволжского федерального округа и экскурсионная программа.
В рамках слета также состоится подведение итогов работы за лето, награждение лучших студенческих отрядов и бойцов, планирование работы на 2017 и 2018 годы, а также совещание руководителей реготделений организации, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.