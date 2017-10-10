Мэр Пензы пообещал помощь дольщикам, пострадавшим от действий компании «Декор-Трейд» Общество

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пообещал оказать содействие дольщикам, пострадавшим от действий ЗАО «Декор-Трейд».

Фото: Penza-gorod.ru

«Вместе с вами мы хотим найти решение проблемы, которое бы смогло устроить вас как потенциальных собственников недвижимости. Понимая вашу озабоченность, мы приложим все усилия с нашей стороны, чтобы процесс стал продвигаться как можно оперативнее», — сказал он на встрече, состоявшейся в мэрии вечером в минувший понедельник, 9 октября.

В ходе диалога ответственные лица разъяснили гражданам, что наиболее оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации является подача искового заявления в суд для выплаты страховой премии в размере денежных средств, оплаченных по договорам долевого участия. Для этого требуется собрать пакет документов, о которых подробно рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Виктор Кувайцев также предложил сформировать из числа дольщиков инициативную группу для максимально конструктивного взаимодействия с должностными лицами.

В качестве первого шага мэр рекомендовал заняться исковым заявлением в суд при поддержке правового управления администрации Пензы.

«Вопрос сложный. Нужно постоянно следить за ходом дела, контролировать процесс, для этого условимся организовывать подобные встречи один раз в две недели», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, ЗАО «Декор-Трейд» является застройщиком дома в микрорайоне №4 «Среда» в Сосновке, на строительство которого в 2014 году администрация города выдала соответствующее разрешение. Срок его действия несколько раз продляли по инициативе застройщика, последний — до 31 июля 2018 года. При этом компания не скрывает, что средств на продолжение строительства у нее нет.