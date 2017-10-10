14:13:59 Вторник, 10 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 12 октября в 11.00 в ИА «PenzaNews» пройдет презентация отчета о состоянии гражданского общества в регионе

Пензенские поисковики вошли в число лучших по итогам окружного слета в Уфе

11:07 | 10.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Команды Пензенской и Оренбургской областей поделили первое место по итогам испытаний, состоявшихся в рамках слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа в Уфе, объединившего 350 человек из 14 регионов.

Пензенские поисковики вошли в число лучших по итогам окружного слета в Уфе

Фото: пензенское отделение Поискового движения России

«В течение трех дней поисковики соревновались в военно-исторической викторине, прошли тестирование на знание топографических знаков, боеприпасов времен Великой Отечественной войны. На конкурсе по поисковой деятельности участники практически отрабатывали приемы военной археологии, проводили фотофиксацию работы, заполняли эксгумационные протоколы, регистрировали точки находок по GPS-навигатору. Всего представители поискового движения Поволжья прошли восемь видов испытаний», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Она уточнила, что Пензенскую область представлял отряд «Поиск-Вездеход».

«В состав делегации входили учащиеся школ №37 и №57, лицея №55, студенты вузов и рабочая молодежь», — добавила собеседница агентства.

Лариса Казакова отметила, что «Поиск-Вездеход» из Пензы стал одним из лучших отрядов ПФО в третий раз.

«В рамках первого слета в Кирове команда Пензенской области заняла третье место, в 2015 году в Саранске и в 2016-м в Пензе — первое и завоевала гран-при», — напомнила собеседница агентства.

По итогам поездки в Уфу Лариса Казакова награждена грамотой полномочного представителя президента России в ПФО в номинации «Наставник».
Актуальное
Читайте также
В Пензе два человека пострадали в ДТП с участием автобуса В Пензе следователи проверят информацию об упавшем в открытый колодец ребенке
В Пензенскую область поступила вторая партия детской вакцины против гриппа В Пензенской области вынесен приговор мужчине, случайно застрелившему знакомого
В Пензе после земляных работ предстоит восстановить благоустройство почти на 150 объектах В Кузнецке построят жилой дом с офисом врача на первом этаже
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама