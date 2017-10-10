Пензенские поисковики вошли в число лучших по итогам окружного слета в Уфе Общество

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Команды Пензенской и Оренбургской областей поделили первое место по итогам испытаний, состоявшихся в рамках слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа в Уфе, объединившего 350 человек из 14 регионов.

Фото: пензенское отделение Поискового движения России

«В течение трех дней поисковики соревновались в военно-исторической викторине, прошли тестирование на знание топографических знаков, боеприпасов времен Великой Отечественной войны. На конкурсе по поисковой деятельности участники практически отрабатывали приемы военной археологии, проводили фотофиксацию работы, заполняли эксгумационные протоколы, регистрировали точки находок по GPS-навигатору. Всего представители поискового движения Поволжья прошли восемь видов испытаний», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Она уточнила, что Пензенскую область представлял отряд «Поиск-Вездеход».

«В состав делегации входили учащиеся школ №37 и №57, лицея №55, студенты вузов и рабочая молодежь», — добавила собеседница агентства.

Лариса Казакова отметила, что «Поиск-Вездеход» из Пензы стал одним из лучших отрядов ПФО в третий раз.

«В рамках первого слета в Кирове команда Пензенской области заняла третье место, в 2015 году в Саранске и в 2016-м в Пензе — первое и завоевала гран-при», — напомнила собеседница агентства.

По итогам поездки в Уфу Лариса Казакова награждена грамотой полномочного представителя президента России в ПФО в номинации «Наставник».